В оперном театре покажут постановку "Александр Невский. Ледовое побоище"

В Самарском академическом театре оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича 5 апреля состоится премьера музыкально-литературной композиции "Александр Невский. Ледовое побоище" (12+). Об этом сообщает пресс-служба театра.

В программе задействованы симфонический оркестр и хор театра, автор идеи и музыкальный руководитель — худрук и главный дирижёр Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов. Солистка — Анастасия Вечёркина (меццо-сопрано). Чтец — артист Самарского академического театра драмы имени Максима Горького Денис Евневич.

В основе музыкального текста кантаты "Александр Невский" — музыка Сергея Прокофьева к одноимённому фильму Сергея Эйзенштейна. Исполнение кантаты будет сопровождаться литературными фрагментами из поэмы "Ледовое побоище" советского поэта, драматурга, военного корреспондента Константина Симонова. Во время исполнения на экране будут показаны картины русских художников с изображением Александра Невского и подходящих по сюжету картин.

Великая музыка, знакомая каждому с детства, текст, наполненный яркими образами и событиями, и тематический видеоряд из произведений живописи погрузят зрителей в героический мир XIII века.

Подробности по ссылке: opera-samara.ru/kontsertnye_programmy_/concert1049.html.