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Суды Происшествия

12 членов ОПГ сбытчиков героина осудили в Самаре

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Кировский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу 12 человек, которых обвиняли в сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В октябре 2016 г. обвиняемые создали ОПГ. С октября 2016 г. по март 2018 г. члены группы не менее 16 раз сбывали героин, а всего - 523 граммов.

В итоге суд приговорил их к срокам от семи до 20 лет исправительной колонии строгого и особого режима.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...

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Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

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П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

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В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

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Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

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