12 членов ОПГ сбытчиков героина осудили в Самаре

Кировский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу 12 человек, которых обвиняли в сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В октябре 2016 г. обвиняемые создали ОПГ. С октября 2016 г. по март 2018 г. члены группы не менее 16 раз сбывали героин, а всего - 523 граммов.
В итоге суд приговорил их к срокам от семи до 20 лет исправительной колонии строгого и особого режима.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.