12 членов ОПГ сбытчиков героина осудили в Самаре

Кировский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу 12 человек, которых обвиняли в сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В октябре 2016 г. обвиняемые создали ОПГ. С октября 2016 г. по март 2018 г. члены группы не менее 16 раз сбывали героин, а всего - 523 граммов.

В итоге суд приговорил их к срокам от семи до 20 лет исправительной колонии строгого и особого режима.