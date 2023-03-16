Полицейскую из Самары отправили в колонию за взятку

В Самаре Кировский районный суд вынес приговор бывшей сотруднице полиции за получение взятки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Как установил суд, начальница отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, получила 75 тыс. рублей. За это она пособствовала тому, чтобы обвиняемому избрали именно подписку о невыезде, а также переквалифицировали его действия на состав преступления, предусматривающий наименее строгое наказание.

Суд назначил женщине два года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ее лишили звания подполковник юстиции и на полтора года запретили занимать должности на госслужбе.