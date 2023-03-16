Полицейскую из Самары отправили в колонию за взятку

В Самаре Кировский районный суд вынес приговор бывшей сотруднице полиции за получение взятки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Как установил суд, начальница отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, получила 75 тыс. рублей. За это она пособствовала тому, чтобы обвиняемому избрали именно подписку о невыезде, а также переквалифицировали его действия на состав преступления, предусматривающий наименее строгое наказание.
Суд назначил женщине два года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ее лишили звания подполковник юстиции и на полтора года запретили занимать должности на госслужбе.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.