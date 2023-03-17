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Первый поезд до станции "Театральной" планируют пустить в октябре 2024 года

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сейчас в рамках строительства новой станции метро в Самаре начался монтаж тоннелепроходческого комплекса. К 15 апреля он будет готов к началу проходки. А в октябре 2024 года до новой станции планируют пустить первый состав. Об этом сообщил руководитель подрядной организации Вячеслав Сонин.

Вячеслав Сонин отметил, что строительство метро сегодня представляет очень высоко механизированный процесс.

"Ход работ идет согласно графику строительства. Сейчас мы приступили к очень важному этапу — монтаж тоннелепроходческого комплекса. И к 15 апреля он будет готов к началу проходки. В январе 2024 года мы должны завершить оба тоннеля, в марте — строительство станции и дальше перейти к пуско-наладочным работам, которые по опыту длятся порядка 6 месяцев. В октябре 2024 года обязательно пойдет первый поезд до "Театральной".

Сейчас на объекте в первую смену работает порядка 250 человек, еще около 100 специалистов — во вторую.

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