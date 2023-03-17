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В "Новом пространстве" откроется экспозиция художников "Маска. Идол. Тотем"

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 17 марта, с 18.00 в "Новом пространстве" (проспект Ленина, 14а) стартует арт-проект "Маска. Идол. Тотем". В экспозицию вошли работы самарских и зарубежных художников, а куратором проекта выступил Алексей Давыдов.

Арт-проект "Маска. Идол. Тотем" — плод объединения творческих интересов трёх поколений художников вокруг трёх древнейших символов взаимопроникновения миров.

"Можно сказать, что это — экзистенциально-художественный эксперимент, который длится уже полвека", — отмечают организаторы. — Экспозиция призвана погрузить сознание смотрящего в древнюю мифологию, освоенную самыми глубинами душ художников, вложивших в свои работы всю доступную им природную мощь изобразительного искусства".

По словам куратора арт-проекта Алексея Давыдова, участники выразили художественными средствами пластических изобразительных искусств через образную структуру своё видение метафизического и реального пространства, наполненного идолами, масками и тотемными мирами".

В экспозицию включены работы художников: Валентина Пурыгина (Самара), Геннадия Тибушкина (Самара), Евгения Чертыковцева (Самара), Алексея Давыдова (Самара), Ирины Елизаровой (Самара), Елены Ковалениной (Самара), Владимира Кожанова (Самара), Галины Петровой (Самара), Марии Китаевой (Самара), Юрия Малыгина (Самара), Марии Пешковой (Самара), Алисы Самаринкиной (Франция), Дины Терентьевой (Самара), Мариам Галстян (Армения), Валерии Зуб (Москва), Александра Ласикова (Саратов) и Яна Полденя (Белоруссия).

Многие работы будут экспонированы впервые. Вход свободный.

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