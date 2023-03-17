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Экология Общество

У нацпарка "Самарская Лука" появилось мобильное приложение

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По "Самарской Луке" теперь можно путешествовать виртуально: у нацпарка появилось мобильное приложение, позволяющее совершать онлайн путешествия по разным маршрутам.

"Приложение "ЭКОтропа63" разработали и запустили партнёры парка. Техническая новинка доступна для основных видов мобильных операционных систем", — отмечается в сообщении пресс-служба нацпарка.

В новом приложении используются технологии дополненной реальности с визуализацией туристических маршрутов, культурных объектов, природных памятников и ареалов обитания редких видов животных. Цифровое приложение позволит пользователям дистанционно познакомиться с достопримечательностями национального парка, а также отметить понравившиеся места для посещения.

Разработка и запуск приложения -это первый этап работы над проектом "ЭКОтропа63". На следующем этапе волонтеры совместно с нацпарком начнут изучение краснокнижных животных, обитающих на территории заповедника.

Научный отдел "Самарской Луки" уже разработал программу по исследованию редкой хищной птицы — орлана-белохвоста. Собранные данные позволят оценить состояние пернатых и разработать комплекс мер по сохранению и защите исчезающего вида птицы.

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