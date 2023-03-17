Новокуйбышевского депутата Михаила Абдалкина оштрафовали на 150 тыс. рублей

Новокуйбышевский городской суд оштрафовал самарского депутата Михаила Абдалкина за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП) на 150 тыс. руб., сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на адвоката политика Алексея Лапузина. При этом защита депутата будет обжаловать решение суда.
Напомним, в день выступления президента Владимира Путина с посланием парламенту Абдалкин разместил в соцсетях видео, на котором он смотрит трансляцию выступления с лапшой на ушах.
Ситуацию рассмотрели 28 февраля на заседании комитета губернской думы по регламенту. Члены комитета сочли поведение коллеги нарушающим правила депутатской этики, недопустимым и объявили Михаилу Абдалкину публичное порицание. Кроме того, руководству самарского отделения КПРФ было предложено рассмотреть вопрос о наложении взысканий и применении крайней меры наказания в виде исключения из партии и освобождения от руководящих постов в партии.
На пленарном заседании губернской думы решение единогласно поддержали.
Затем в отношении Михаила Абдалкина был составлен административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП). На прошлой неделе Новокуйбышевский городской суд начал слушания по этому вопросу. Парламентарий заявил о своей невиновности.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.