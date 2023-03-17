Новокуйбышевского депутата Михаила Абдалкина оштрафовали на 150 тыс. рублей

Новокуйбышевский городской суд оштрафовал самарского депутата Михаила Абдалкина за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП) на 150 тыс. руб., сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на адвоката политика Алексея Лапузина. При этом защита депутата будет обжаловать решение суда.

Напомним, в день выступления президента Владимира Путина с посланием парламенту Абдалкин разместил в соцсетях видео, на котором он смотрит трансляцию выступления с лапшой на ушах.

Ситуацию рассмотрели 28 февраля на заседании комитета губернской думы по регламенту. Члены комитета сочли поведение коллеги нарушающим правила депутатской этики, недопустимым и объявили Михаилу Абдалкину публичное порицание. Кроме того, руководству самарского отделения КПРФ было предложено рассмотреть вопрос о наложении взысканий и применении крайней меры наказания в виде исключения из партии и освобождения от руководящих постов в партии.

На пленарном заседании губернской думы решение единогласно поддержали.

Затем в отношении Михаила Абдалкина был составлен административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП). На прошлой неделе Новокуйбышевский городской суд начал слушания по этому вопросу. Парламентарий заявил о своей невиновности.