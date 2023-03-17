Тольяттиазот поделился опытом профориентационной работы

Сотрудники кадровой службы Тольяттиазота приняли участие в заседании круглого стола "Инновационные подходы к образованию как основа технологического суверенитета страны", организованном ИД "Коммерсантъ". Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках мероприятия представители госструктур, промышленных предприятий, вузов, а также научных и образовательных центров региона обсудили проблему качественной профессиональной подготовки студентов и удержания талантливой молодёжи в Самарской области. Начальник управления по подбору, оценке и развитию персонала ПАО "ТОАЗ" Наталья Денисова поделилась опытом реализации программ непрерывного обучения "Школа — СУЗ/ВУЗ — Работодатель" и профессиональной ориентации для школьников и студентов.

Тольяттиазот реализует программу непрерывного обучения сотрудников, которая включает в себя несколько проектов: "Инженерно-технические классы", "Профориентация", "Стажировка" и "Наставничество". Они помогают на ранних этапах выявлять талантливую молодежь, ориентировать их на получение знаний, востребованных на производстве, оказывать содействие в учебе и адаптации на промплощадке.

Программа стартует с набора в классы по углубленному изучению предметов химико-физического и физико-математического направления. Лучшим студентам сузов и вузов предлагается договор на прохождение практики с предоставлением стипендии от ТОАЗ и последующее трудоустройство. Адаптироваться на производственной площадке и качественно улучшить полученные навыки молодым специалистам помогают профессионалы с солидным опытом работы из программы "Наставничество".

Наталья Баландина, руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области:

"Очень важно не только объявить наставничество, но и выявить того самого профессионала, который умеет делиться опытом и знаниями, который неравнодушен к тому результату, который он передаёт молодому специалисту. Далеко не каждый может стать наставником. Необходимо выявлять таких людей, поощрять, делать их примером, чтобы у молодых специалистов были стремление и мотивация стать подопечными у опытных коллег".

Наталья Денисова, начальник управления по подбору, оценке и развитию персонала ПАО "ТОАЗ":

"Мы внимательно следим за тенденциями рынка труда и стараемся оперативно реагировать на любые его изменения. Как и все крупные работодатели, мы ориентированы на привлечение талантливой и мотивированной молодежи, постоянно совершенствуя свою систему формирования кадрового резерва. Действенной показала себя система непрерывного обучения и сопровождение перспективных кадров до момента их трудоустройства. Поэтому наша задача — заинтересовать, замотивировать, предоставить перспективы развития в родном городе, в родном регионе".