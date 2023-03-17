Защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков вызван в сборную России по футболу на мартовский сбор.

УТС национальной команды пройдет с 19 по 28 марта в Новогорске.

23 марта команде предстоит провести товарищеский матч против Ирана в Тегеране, 26 марта россияне сыграют против Ирака в Санкт-Петербурге.