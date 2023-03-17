Андрей Турчак: Готовится законопроект о прекращении кредитных обязательств родителям погибших в зоне СВО

Как сообщает сайт ER.ru, рабочая группа по вопросам СВО выдвинула предложения по дополнительным социальным гарантиям для участников СВО, защите их трудовых и имущественных прав, а также развитию оборонно-промышленного комплекса. Соответствующие инициативы вошли во второй доклад Президенту, который на выездном заседании группы, прошедшем на базе войсковой части в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте партии "Единая Россия".

По словам главы рабочей группы, секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака, подготовлен ряд законодательных инициатив, которые касаются ипотечного кредитования, надбавок к денежному довольствию военных-срочников, порядка расторжения срочных трудовых договоров и ряда других вопросов.

"В частности, мы готовим законопроект о прекращении кредитных обязательств родителям погибших на фронте участников СВО, которые являются созаёмщиками по кредиту. Сейчас это возможно только если созаёмщиком выступали супруга или несовершеннолетние дети. Ещё одна инициатива в этой сфере касается уточнения положений по погашению военной ипотеки в случае гибели бойца. Опять же большое количество обращений по этой теме поступает к нам в группу", — отметил Турчак.

Рабочей группе удалось выявить ещё одну проблему — семья сотрудника органов внутренних дел, ещё во время службы вставшего на учёт для получения жилья и после вышедшего на пенсию, лишается такого права в случае его гибели в СВО. Уже подготовлен исправляющий ситуацию законопроект, он проходит последние согласования.

Кроме того, рабочая группа предложила законодательно установить порядок расторжения срочных трудовых контрактов участников СВО при прохождении ими военной службы по аналогии с тем, который действует в отношении беременных женщин и женщин в декрете.

"Предлагаем также установить дополнительные надбавки к денежному довольствию срочников, проходящих службу в регионах с максимальным и средним уровнями реагирования. Речь идёт о прифронтовой полосе — Белгородской, Брянской, Курской областей и ряда других территорий. Напомню, что подобный подход у нас уже применяется в отношении срочников, которые проходят службу в Чеченской Республике", — сообщил Андрей Турчак.

Кроме того, рабочая группа считает необходимым учредить День ветерана боевых действий, его предлагают отмечать 1 июля.

Также в доклад вошел блок предложений, касающихся совершенствования правовой базы в области гособоронзаказа и повышения привлекательности работы на предприятиях ОПК.

"Мы с Денисом Мантуровым провели совместное заседание. Ряд предложений, которые с нашей стороны были выдвинуты, вошли в итоговый протокол. Во втором докладе Президенту мы обязательно их отразим. Один из примеров: в соответствии с Указом Президента учёным-инженерам за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработки военной специальной техники сейчас выплачиваются стипендии в размере 500 тысяч рублей. Всего платят 1,5 тысячи таких стипендий в год. Мы предлагаем это количество увеличить в 2 раза", — сообщил Андрей Турчак.

Не забыли и о реабилитации раненых военнослужащих — рабочая группа предлагает разработать межведомственную программу, взяв за основу уже имеющийся обширный опыт спортивной реабилитации демобилизованных из зоны СВО военнослужащих с привлечением спортсменов-паралимпийцев. Инициативу поддерживают Паралимпийский комитет и Минспорта, об этом сообщила замглавы рабочей группы, руководитель гуманитарного штаба "Единой России" Анна Кузнецова.

Также Кузнецова отметила, что предложения по совершенствованию медицинской помощи и сопровождению получивших тяжёлые ранения и нуждающихся в длительном уходе прорабатываются совместно с Минобороны. Помимо этого, руководитель гуманитарного штаба предложила взять на контроль вопрос наличия и доступности в регионах военно-врачебных комиссий.

"Некоторым бойцам, в том числе имеющим ранения, приходится выезжать достаточно далеко, чтобы пройти освидетельствование. Очень важно, чтобы это можно было сделать как можно ближе", — подчеркнула Анна Кузнецова.

Озаботилась рабочая группа и вопросом единого подхода в предоставлении медицинской помощи вне зависимости от того, в каком именно подразделении участники СВО проходят службу. Речь идёт, в том числе, о лекарственном обеспечении.

"Это кадровые военнослужащие, бойцы добровольческих формирований и иных подразделений. Предлагается внести изменения в ряд законов и распространить все виды медицинской помощи, включая медико-психологическую реабилитацию, лекарственное обеспечение на всех участников специальной операции", — отметил член рабочей группы по вопросам СВО, первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме, Дмитрий Вяткин.

Также в рабочей группе обратили внимание и на финансовые гарантии для военнослужащих в зоне СВО. Сейчас закон о кредитных каникулах устанавливает ряд ограничений по обращению взысканий на средства должников из числа мобилизованных. Предлагается изменить закон о банкротстве и исключить возможность блокировки банковских счетов должников-участников специальной военной операции, на которые зачисляются боевые выплаты.

Ещё один блок предложений рабочей группы посвящён развитию ОПК.

"На период СВО считаем необходимым объединить техническую приёмку изделий в отделы технического контроля предприятий и военными представителями Минобороны. То есть, отделы технического контроля и военпреды должны работать вместе, это будет быстрее и эффективнее", — отметил член рабочей группы, глава думского комитета по промышленности Владимир Гутенёв.

Также предлагается разработать механизм привлечения к ответственности за срыв гособоронзаказа не только исполнителей в лице гендиректоров предприятий ОПК, но и военных представителей Минобороны. Кроме того, требуется выработать системные меры, которые обеспечат попадание трофейной техники к конструкторам и разработчикам предприятий ОПК для проведения исследований с целью своевременной реакции на появляющиеся у противника новые образцы вооружений.

Кроме того, планируется изменить положение о госрегулировании цен на продукцию ОПК. Авансовые платежи предлагается установить в размере не менее 80% от гособоронзаказов.

"При согласовании цены продукции в состав планируемых расходов на оплату труда всех категорий работников предприятий необходимо учитывать средний размер оплаты труда в соответствии с утверждённым бюджетом организации на год", — считает Владимир Гутенёв.

Стоит отметить, что в рабочую группу продолжают поступать жалобы на обеспечение и доукомплектование, также есть недовольство работой военкоматов. В результате решено посвятить этой теме отдельное заседание. Ещё одно заседание пройдёт на базе военного госпиталя им. А. А. Вишневского в Москве, на нём обсудят вопросы медицинского сопровождения участников СВО — от комплектования аптечек и до транспортировки военнослужащих к месту лечения и реабилитации.

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Владимира Путина, возглавляет её первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В группе представлены обе палаты парламента, представители всех парламентских партий, лидеры общественного мнения, представители Министерства обороны и ведущие военные корреспонденты. Целью рабочей группы является постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.