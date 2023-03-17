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Андрей Турчак: Готовится законопроект о прекращении кредитных обязательств родителям погибших в зоне СВО

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Как сообщает сайт ER.ru, рабочая группа по вопросам СВО выдвинула предложения по дополнительным социальным гарантиям для участников СВО, защите их трудовых и имущественных прав, а также развитию оборонно-промышленного комплекса. Соответствующие инициативы вошли во второй доклад Президенту, который на выездном заседании группы, прошедшем на базе войсковой части в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте партии "Единая Россия".

Фото: пресс-служба "Единой России"

По словам главы рабочей группы, секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака, подготовлен ряд законодательных инициатив, которые касаются ипотечного кредитования, надбавок к денежному довольствию военных-срочников, порядка расторжения срочных трудовых договоров и ряда других вопросов.

"В частности, мы готовим законопроект о прекращении кредитных обязательств родителям погибших на фронте участников СВО, которые являются созаёмщиками по кредиту. Сейчас это возможно только если созаёмщиком выступали супруга или несовершеннолетние дети. Ещё одна инициатива в этой сфере касается уточнения положений по погашению военной ипотеки в случае гибели бойца. Опять же большое количество обращений по этой теме поступает к нам в группу", — отметил Турчак.

Рабочей группе удалось выявить ещё одну проблему — семья сотрудника органов внутренних дел, ещё во время службы вставшего на учёт для получения жилья и после вышедшего на пенсию, лишается такого права в случае его гибели в СВО. Уже подготовлен исправляющий ситуацию законопроект, он проходит последние согласования.

Кроме того, рабочая группа предложила законодательно установить порядок расторжения срочных трудовых контрактов участников СВО при прохождении ими военной службы по аналогии с тем, который действует в отношении беременных женщин и женщин в декрете.

"Предлагаем также установить дополнительные надбавки к денежному довольствию срочников, проходящих службу в регионах с максимальным и средним уровнями реагирования. Речь идёт о прифронтовой полосе — Белгородской, Брянской, Курской областей и ряда других территорий. Напомню, что подобный подход у нас уже применяется в отношении срочников, которые проходят службу в Чеченской Республике", — сообщил Андрей Турчак.

Кроме того, рабочая группа считает необходимым учредить День ветерана боевых действий, его предлагают отмечать 1 июля.

Также в доклад вошел блок предложений, касающихся совершенствования правовой базы в области гособоронзаказа и повышения привлекательности работы на предприятиях ОПК.

"Мы с Денисом Мантуровым провели совместное заседание. Ряд предложений, которые с нашей стороны были выдвинуты, вошли в итоговый протокол. Во втором докладе Президенту мы обязательно их отразим. Один из примеров: в соответствии с Указом Президента учёным-инженерам за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработки военной специальной техники сейчас выплачиваются стипендии в размере 500 тысяч рублей. Всего платят 1,5 тысячи таких стипендий в год. Мы предлагаем это количество увеличить в 2 раза", — сообщил Андрей Турчак.

Не забыли и о реабилитации раненых военнослужащих — рабочая группа предлагает разработать межведомственную программу, взяв за основу уже имеющийся обширный опыт спортивной реабилитации демобилизованных из зоны СВО военнослужащих с привлечением спортсменов-паралимпийцев. Инициативу поддерживают Паралимпийский комитет и Минспорта, об этом сообщила замглавы рабочей группы, руководитель гуманитарного штаба "Единой России" Анна Кузнецова.

Также Кузнецова отметила, что предложения по совершенствованию медицинской помощи и сопровождению получивших тяжёлые ранения и нуждающихся в длительном уходе прорабатываются совместно с Минобороны. Помимо этого, руководитель гуманитарного штаба предложила взять на контроль вопрос наличия и доступности в регионах военно-врачебных комиссий.

"Некоторым бойцам, в том числе имеющим ранения, приходится выезжать достаточно далеко, чтобы пройти освидетельствование. Очень важно, чтобы это можно было сделать как можно ближе", — подчеркнула Анна Кузнецова.

Озаботилась рабочая группа и вопросом единого подхода в предоставлении медицинской помощи вне зависимости от того, в каком именно подразделении участники СВО проходят службу. Речь идёт, в том числе, о лекарственном обеспечении.

"Это кадровые военнослужащие, бойцы добровольческих формирований и иных подразделений. Предлагается внести изменения в ряд законов и распространить все виды медицинской помощи, включая медико-психологическую реабилитацию, лекарственное обеспечение на всех участников специальной операции", — отметил член рабочей группы по вопросам СВО, первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме, Дмитрий Вяткин.

Также в рабочей группе обратили внимание и на финансовые гарантии для военнослужащих в зоне СВО. Сейчас закон о кредитных каникулах устанавливает ряд ограничений по обращению взысканий на средства должников из числа мобилизованных. Предлагается изменить закон о банкротстве и исключить возможность блокировки банковских счетов должников-участников специальной военной операции, на которые зачисляются боевые выплаты.

Ещё один блок предложений рабочей группы посвящён развитию ОПК.

"На период СВО считаем необходимым объединить техническую приёмку изделий в отделы технического контроля предприятий и военными представителями Минобороны. То есть, отделы технического контроля и военпреды должны работать вместе, это будет быстрее и эффективнее", — отметил член рабочей группы, глава думского комитета по промышленности Владимир Гутенёв.

Также предлагается разработать механизм привлечения к ответственности за срыв гособоронзаказа не только исполнителей в лице гендиректоров предприятий ОПК, но и военных представителей Минобороны. Кроме того, требуется выработать системные меры, которые обеспечат попадание трофейной техники к конструкторам и разработчикам предприятий ОПК для проведения исследований с целью своевременной реакции на появляющиеся у противника новые образцы вооружений.

Кроме того, планируется изменить положение о госрегулировании цен на продукцию ОПК. Авансовые платежи предлагается установить в размере не менее 80% от гособоронзаказов.

"При согласовании цены продукции в состав планируемых расходов на оплату труда всех категорий работников предприятий необходимо учитывать средний размер оплаты труда в соответствии с утверждённым бюджетом организации на год", — считает Владимир Гутенёв.

Стоит отметить, что в рабочую группу продолжают поступать жалобы на обеспечение и доукомплектование, также есть недовольство работой военкоматов. В результате решено посвятить этой теме отдельное заседание. Ещё одно заседание пройдёт на базе военного госпиталя им. А. А. Вишневского в Москве, на нём обсудят вопросы медицинского сопровождения участников СВО — от комплектования аптечек и до транспортировки военнослужащих к месту лечения и реабилитации.

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Владимира Путина, возглавляет её первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В группе представлены обе палаты парламента, представители всех парламентских партий, лидеры общественного мнения, представители Министерства обороны и ведущие военные корреспонденты. Целью рабочей группы является постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.

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