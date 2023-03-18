Денис Мантуров обсудил строительство перевалочного комплекса ТОАЗа в Тамани

Вице-премьер Правительства РФ Денис Мантуров провел рабочее совещание по вопросам будущего строительства перевалочного комплекса аммиака и карбамида в порту Тамань Краснодарского края. В мероприятии также приняли участие представители краевой администрации и акционеры "Тольяттиазота".

Проект компании по строительству комплекса вошел в число приоритетных объектов инфраструктуры страны. Координацию и контроль будущего строительства в рамках дорожной карты взяло на себя Министерство транспорта РФ. Для выполнения плана мероприятий ведомство организует межведомственную рабочую группу и будет ежеквартально предоставлять правительству отчет о ходе реализации проекта.

"Перевалочный комплекс в порту Тамань имеет высокую значимость для стабильных поставок аммиака и удобрений на внешние и внутренний рынки. Это первый подобный объект в России, который входит в число приоритетных для инфраструктуры страны", - прокомментировал Денис Мантуров.

"Для региона это важный проект. Его реализация позволит создать более 500 новых рабочих мест, - рассказывает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Благодарен инвестору за готовность участвовать в жизни муниципалитета. В прошлом году мы подписали с руководством компании соглашение о строительстве детского сада на 360 мест в станице Тамань и школы на 1100 мест в Темрюке. Также рассчитываем, что перевалочный комплекс будет соответствовать высоким экологическим стандартам. Для нас важно сохранить курортный и винодельческий потенциал Темрюкского района".

"Для нашего предприятия — это стратегически важный проект, который даст стимул дальнейшему развитию производства и неоспоримые преимущества для реализации продукции на экспорт, - генеральный директор ПАО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский. - С появлением перевалочного комплекса на черноморском побережье "Тольяттиазот" сможет выйти на полную производственную мощность, сокращенную в связи с выпадением одного из способов транспортировки аммиака. Все сотрудники предприятия понимают масштаб проекта и колоссальную ответственность за включение будущего комплекса в число приоритетных объектов инфраструктуры страны. Запуск морского перевалочного комплекса в Тамани позволит изменить экспортный маршрут и создаст предпосылки для возобновления поставок аммиака на мировой рынок".

Мощность будущего терминала по перевалке аммиака составит 5 млн тонн в год. С производственной площадки готовую продукцию в порт будут доставлять по железной дороге. Первая очередь, рассчитанная на грузооборот до 2 млн тонн аммиака в год, будет введена в эксплуатацию в конце 2023 года. На втором этапе проекта, который по плану завершается до конца 2025 года, мощности нового комплекса вырастут до 3,5 млн тонн аммиака и 1,5 млн тонн карбамида в год.

В настоящее время урегулированы вопросы по земельным отношениям терминала. Земельные участки под складом жидкого аммиака и аммиакопроводом перейдут под полный контроль ПАО "ТОАЗ" уже в самое ближайшее время. При этом данные участки подлежат возврату в собственность Краснодарского края с сохранением права аренды компании.

По итогам совещания стороны договорились наращивать темпы реализации всех необходимых мероприятий для исполнения сроков дорожной карты, утвержденной Правительством Российской Федерации.