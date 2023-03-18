Денис Мантуров обсудил строительство перевалочного комплекса ТОАЗа в Тамани

Вице-премьер Правительства РФ Денис Мантуров провел рабочее совещание по вопросам будущего строительства перевалочного комплекса аммиака и карбамида в порту Тамань Краснодарского края. В мероприятии также приняли участие представители краевой администрации и акционеры "Тольяттиазота".
Проект компании по строительству комплекса вошел в число приоритетных объектов инфраструктуры страны. Координацию и контроль будущего строительства в рамках дорожной карты взяло на себя Министерство транспорта РФ. Для выполнения плана мероприятий ведомство организует межведомственную рабочую группу и будет ежеквартально предоставлять правительству отчет о ходе реализации проекта.
"Перевалочный комплекс в порту Тамань имеет высокую значимость для стабильных поставок аммиака и удобрений на внешние и внутренний рынки. Это первый подобный объект в России, который входит в число приоритетных для инфраструктуры страны", - прокомментировал Денис Мантуров.
"Для региона это важный проект. Его реализация позволит создать более 500 новых рабочих мест, - рассказывает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Благодарен инвестору за готовность участвовать в жизни муниципалитета. В прошлом году мы подписали с руководством компании соглашение о строительстве детского сада на 360 мест в станице Тамань и школы на 1100 мест в Темрюке. Также рассчитываем, что перевалочный комплекс будет соответствовать высоким экологическим стандартам. Для нас важно сохранить курортный и винодельческий потенциал Темрюкского района".
"Для нашего предприятия — это стратегически важный проект, который даст стимул дальнейшему развитию производства и неоспоримые преимущества для реализации продукции на экспорт, - генеральный директор ПАО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский. - С появлением перевалочного комплекса на черноморском побережье "Тольяттиазот" сможет выйти на полную производственную мощность, сокращенную в связи с выпадением одного из способов транспортировки аммиака. Все сотрудники предприятия понимают масштаб проекта и колоссальную ответственность за включение будущего комплекса в число приоритетных объектов инфраструктуры страны. Запуск морского перевалочного комплекса в Тамани позволит изменить экспортный маршрут и создаст предпосылки для возобновления поставок аммиака на мировой рынок".
Мощность будущего терминала по перевалке аммиака составит 5 млн тонн в год. С производственной площадки готовую продукцию в порт будут доставлять по железной дороге. Первая очередь, рассчитанная на грузооборот до 2 млн тонн аммиака в год, будет введена в эксплуатацию в конце 2023 года. На втором этапе проекта, который по плану завершается до конца 2025 года, мощности нового комплекса вырастут до 3,5 млн тонн аммиака и 1,5 млн тонн карбамида в год.
В настоящее время урегулированы вопросы по земельным отношениям терминала. Земельные участки под складом жидкого аммиака и аммиакопроводом перейдут под полный контроль ПАО "ТОАЗ" уже в самое ближайшее время. При этом данные участки подлежат возврату в собственность Краснодарского края с сохранением права аренды компании.
По итогам совещания стороны договорились наращивать темпы реализации всех необходимых мероприятий для исполнения сроков дорожной карты, утвержденной Правительством Российской Федерации.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
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