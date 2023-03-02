"Тольяттиазот" построит в Краснодарском крае перевалочный комплекс аммиака к концу 2023 года

Правительство РФ опубликовало распоряжение, в соответствии с которым утверждается план мероприятий по строительству перевалочного комплекса аммиака и минеральных удобрений мощностью 5 млн тон в год в морском порту Тамань. (Темрюкский район Краснодарского края).
Документ опубликован на сайте правовой информации и отражает план мероприятий на ближайшие три года. Объект включен в перечень приоритетных.
На март 2023 г. запланировано урегулирование отношений, касающихся земельных участков в морском порту Тамань, а уже в декабре текущего года, в соответствии с планом, будет выдано разрешение на ввод первой очереди объекта в эксплуатацию. Вторая очередь работ будет проведена в 2024–2025 гг.
Согласно документам, общая площадь перевалочного комплекса составит 10 га. Строительство выполнит ПАО "ТОАЗ".
Напомним, в марте 2016 г. стало известно о том, что "Тольяттиазот", крупнейший производитель аммиака в России, возобновил строительство перевалочного комплекса в порту Тамань, ранее замороженное по независящим от ПАО причинам. Тогда же отмечалось, что строительство стратегического объекта поможет снизить зависимость отечественного химпрома от внешнеполитической ситуации.
В 2016–2017 гг. "ТОАЗ" совместно с ЛенморНИИпроект проводил работы по корректировке проектной документации и получению госэкспертизы.
Последние комментарии
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Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?