На площади Славы работает фотовыставка в честь Дня воссоединения Крыма с Россией

На экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы 18 марта начала работу цифровая выставка, в основе которой – тематические постеры, рассказывающие о достопримечательностях и ключевых инфраструктурных объектах, появившихся в Республике Крым и в городе федерального значения Севастополь после 2014 года.

Дата 18 марта 2014 года вписана в историю России как день восстановления исторической справедливости. Девять лет назад жители Крымского полуострова и Севастополя выбрали свой путь — путь возвращения в родную гавань. Договор о воссоединении Крыма и Севастополя с нашей страной открыл новые возможности для развития.

Представленные на фотовыставке объекты — отражение масштабных изменений в Республике Крым и Севастополе. В их числе - инфраструктурные проекты: Крымский мост, автомобильные дороги, новый терминал аэропорта "Симферополь", электростанции, а также спортивные сооружения, объекты образования и здравоохранения, природные заповедники, которые приобрели новую жизнь, восстановленные исторические и культурные памятники архитектуры, парки и скверы и многое другое.

За эти годы Крымский полуостров снова стал модной точкой на туристической карте России, объектом гордости и культурной Меккой талантливой и креативной молодежи.

Фотовыставка на мультимедийных экранах на склоне площади Славы продлится до 26 марта включительно.