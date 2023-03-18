На площади Славы работает фотовыставка в честь Дня воссоединения Крыма с Россией

На экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы 18 марта начала работу цифровая выставка, в основе которой – тематические постеры, рассказывающие о достопримечательностях и ключевых инфраструктурных объектах, появившихся в Республике Крым и в городе федерального значения Севастополь после 2014 года.
Дата 18 марта 2014 года вписана в историю России как день восстановления исторической справедливости. Девять лет назад жители Крымского полуострова и Севастополя выбрали свой путь — путь возвращения в родную гавань. Договор о воссоединении Крыма и Севастополя с нашей страной открыл новые возможности для развития.
Представленные на фотовыставке объекты — отражение масштабных изменений в Республике Крым и Севастополе. В их числе - инфраструктурные проекты: Крымский мост, автомобильные дороги, новый терминал аэропорта "Симферополь", электростанции, а также спортивные сооружения, объекты образования и здравоохранения, природные заповедники, которые приобрели новую жизнь, восстановленные исторические и культурные памятники архитектуры, парки и скверы и многое другое.
За эти годы Крымский полуостров снова стал модной точкой на туристической карте России, объектом гордости и культурной Меккой талантливой и креативной молодежи.
Фотовыставка на мультимедийных экранах на склоне площади Славы продлится до 26 марта включительно.
Последние комментарии
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.