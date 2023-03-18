"Крылья Советов" проведут благотворительный матч со сборной Winline Медиалиги

В пятницу, 24 марта, основная команда "Крыльев Советов" сыграет со сборной Winline Медиалиги. В Самару приедут звезды Медиалиги, а матч пройдет на "Солидарность Самара Арене", сообщает пресс-служба самарской команды.
Игра начнется в 19:00 по самарскому времени. Стоимость билетов — 100 рублей. Их можно приобрести на сайте "Крыльев Советов".
Все средства с продажи билетов будут направлен игроку "Амкала" Никите Финито, который борется с лейкемией.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?