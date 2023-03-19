"Крылья" проиграли "Ахмату" - 0:1

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В воскресенье, 19 марта, в 20 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Ахмат".

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"