"Крылья" проиграли "Ахмату" - 0:1

В воскресенье, 19 марта, в 20 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Ахмат".
Единственный гол в матче забили гости. На первой минуте второго тайма, отличился экс-игрок "Крыльев" Артем Тимофеев — 0:1.
В следующем туре "Крылья Советов" встречаются на "Солидарность Самара Арене" с "Оренбургом". Игра состоится в воскресенье, 2 апреля, в 15:00.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?