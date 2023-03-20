"СамАрт" "обменяется" спектаклями с новосибирским театром "Глобус"

Театр юного зрителя "СамАрт" в очередной раз стал участником программы "Большие гастроли". На этот раз труппа обменяется спектаклями с Новосибирским молодежным театром "Глобус".
С 14 по 16 июня "СамАрт" покажет на новосибирской сцене свои спектакли. В свою очередь, сибиряки представят в Самаре спектакли 20–22 июня. Так, 20 числа зрителей приглашают на спектакль "Доклад о медузах", 21 июня — на "Перья и хвосты", а завершит гастроли спектакль "Мальчики".
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.