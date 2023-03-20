"СамАрт" "обменяется" спектаклями с новосибирским театром "Глобус"

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Театр юного зрителя "СамАрт" в очередной раз стал участником программы "Большие гастроли". На этот раз труппа обменяется спектаклями с Новосибирским молодежным театром "Глобус".