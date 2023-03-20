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Театр Культура

"СамАрт" "обменяется" спектаклями с новосибирским театром "Глобус"

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Театр юного зрителя "СамАрт" в очередной раз стал участником программы "Большие гастроли". На этот раз труппа обменяется спектаклями с Новосибирским молодежным театром "Глобус".

С 14 по 16 июня "СамАрт" покажет на новосибирской сцене свои спектакли. В свою очередь, сибиряки представят в Самаре спектакли 20–22 июня. Так, 20 числа зрителей приглашают на спектакль "Доклад о медузах", 21 июня — на "Перья и хвосты", а завершит гастроли спектакль "Мальчики".

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