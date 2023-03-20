В Тольятти открыли две новые остановки ЭкоМобиля

Во Всемирный день переработки, 18 марта, ГК "ЭкоВоз" открыла две новые остановки ЭкоМобиля в 14А и 21 кварталах Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Каждую пятницу отсортированные отходы можно сдать по адресам ул. Льва Яшина, 5 (напротив остановки) и ул. 40 лет Победы, 47Б (со стороны 47А дома), где жителей Автограда будет встречать ЭкоМобиль. После этого собранное отвозят на комплекс по переработке отходов "ЭкоРесурсПоволжье", где после досортировки вторсырье отправляется на переработку. Время прибытия и полное расписание движения ЭкоМобиля опубликовано на сайте ГК "ЭкоВоз".

ЭкоМобиль принимает:

ПЭТ-бутылки из-под газированных, алкогольных, молочных напитков, растительных масел;

канистры (маркировка 2 или 4);

флаконы от бытовой химии — шампуня, жидкого мыла, геля для душа (маркировка 2);

плотные пакеты;

алюминиевые банки из-под напитков;

консервные, жестяные банки;

сковородки, кастрюли;

любые бутылки, банки из-под варенья, солений, напитков и т. д.;

газеты, бумагу, книги в тюках, "россыпью" не принимается;

компьютеры, принтеры, телефоны, бытовую технику;

просроченные лекарства в таблетированной форме, а также капсулы, порошки, драже.

Не принимается:

Одноразовая посуда — тарелки, вилки, стаканчики, в т. ч. маскирующиеся под бумажные, упаковки от тортов и контейнеры от готовой еды.

Фольга, баллончики из-под дезодорантов, лаков, красок.

Лампочки, стеклянная и керамическая посуда, хрусталь, крышки от сковородок и кастрюль, оконное стекло, зеркала.

Шприцы, системы, вату, бинты, капельницы, биоматериалы, маски, перчатки, ампулы, лекарства в стекле.

Опасные отходы: батарейки, лампы, градусники.

Кроме того, на благотворительные цели принимаются крышечки для проекта "КРЫШКИ-НЕВАЛЯШКИ", чистые и хорошие вещи для социальных фондов, книги для сельских библиотек, сухой корм для животных в приюты.

Также сообщается, что остановки ЭкоМобиля в Жигулевске на ул. Комсомольской, 36 и в Тольятти на ул. Ленина, 87 убраны из расписания в связи с плохой посещаемостью.