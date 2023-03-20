Под Тольятти остановлен шестилетний ребенок на квадроцикле

В с. Ягодное Ставропольского района сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен квадроцикл, за рулем которого находился шестилетний мальчик. Как выяснилось, ребенок управлял транспортом с разрешения мамы.
В отношении несовершеннолетнего водителя составлены административные материалы, предусмотренные КоАП РФ за нарушение соответствующих пунктов ПДД РФ, но, согласно законодательству, прекращены в связи с не достижением возраста привлечения к административной ответственности.
Законный представитель ребенка привлечен к ответственности согласно части 3 ст. 12.7 КоАП РФ (Передача управления транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права на управление им или лишенному такого права, для собственника т/с влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей).
Квадроцикл эвакуирован на специализированную стоянку.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Я отыскал это резюме. А что же вы не все скопировали? Чего вы скрываете и чего боитесь? Значит, есть то, что скрывать и чего бояться! А то, что даже безработный Шиперко намного обогнал в ТОПе многих людей, имеющих сейчас работу. У которых отними их работу, и на следующий же день о них все навсегда забудут. Уж 10 лет прошло. Вот это незабываемость и харизма: «Я являюсь автором множества научных открытий и разработок. За открытия и изобретения такого уровня и масштаба дают Нобелевские премии. Попозже обязательно займусь и этим тоже! Потому что для меня вообще не существует ничего недостижимого! ("Всё невозможное только для всех невозможных"). Моя книга очень известна в интернете в России и за рубежом. За первые 2 недели её прочитало более тысячи человек в 40 странах Мира, и она мгновенно стала "бесплатным бестселлером" в жанре «Философия» крупнейшего интернет-издательства «Ridero», оставив позади себя несколько тысяч книг, собранных там со всей России за целое десятилетие.»
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно