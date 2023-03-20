Под Тольятти остановлен шестилетний ребенок на квадроцикле

В с. Ягодное Ставропольского района сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен квадроцикл, за рулем которого находился шестилетний мальчик. Как выяснилось, ребенок управлял транспортом с разрешения мамы.

В отношении несовершеннолетнего водителя составлены административные материалы, предусмотренные КоАП РФ за нарушение соответствующих пунктов ПДД РФ, но, согласно законодательству, прекращены в связи с не достижением возраста привлечения к административной ответственности.

Законный представитель ребенка привлечен к ответственности согласно части 3 ст. 12.7 КоАП РФ (Передача управления транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права на управление им или лишенному такого права, для собственника т/с влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей).

Квадроцикл эвакуирован на специализированную стоянку.