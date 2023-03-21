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Преступления Происшествия

Самарчанка отдала мошенникам 2 млн рублей

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительница Самары стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

69-летней женщине поступил звонок с неизвестного номера. Мужской голос представился ее личным менеджером одной из финансовых организаций. В ходе диалога мужчина сообщил, что в данный момент в ее личном кабинете мобильного банка происходит незаконное оформление кредитных средств и, чтобы прервать операцию, необходимо перевести все сбережения на резервный счет, который любезный "сотрудник" банка направит ей в sms.

Доверчивая пенсионерка поспешила воспользоваться инструкцией и направилась к ближайшему банкомату, где с помощью присланного мошенником QR-кода перевела ему 2 млн рублей. Только спустя несколько часов, заглянув в мобильное приложение, женщина поняла, что стала жертвой мошенников и лишилась сбережений. За помощью самарчанка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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