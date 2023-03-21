Жительница Самары стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
69-летней женщине поступил звонок с неизвестного номера. Мужской голос представился ее личным менеджером одной из финансовых организаций. В ходе диалога мужчина сообщил, что в данный момент в ее личном кабинете мобильного банка происходит незаконное оформление кредитных средств и, чтобы прервать операцию, необходимо перевести все сбережения на резервный счет, который любезный "сотрудник" банка направит ей в sms.
Доверчивая пенсионерка поспешила воспользоваться инструкцией и направилась к ближайшему банкомату, где с помощью присланного мошенником QR-кода перевела ему 2 млн рублей. Только спустя несколько часов, заглянув в мобильное приложение, женщина поняла, что стала жертвой мошенников и лишилась сбережений. За помощью самарчанка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063