Худрук "Грани" Денис Бокурадзе награжден медалью "За заслуги в культуре искусстве"

Решением Российского творческого Союза работников культуры художественный руководитель театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе награжден медалью "За заслуги в культуре искусстве".
Церемония награждение состоялась 20 марта в Санкт-Петербурге, на сцене Эрмитажного театра.
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Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.