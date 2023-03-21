18 человек эвакуировали при тушении пожара под Самарой

В понедельник, 20 марта, примерно в 15:14, начался пожар на ул. Советской, 38 в пос. Новосемейкино Красноярского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели вещи в квартире на площади 12 кв. м. На борьбу с огнем направили 11 человек, которые ликвидировали пожар в 15:38.

Из здания эвакуировали 18 человек. Данных о пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.