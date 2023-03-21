Житель Самарской области обокрал соседа, пока тот был в командировке

В Алексеевском районе Самарской области задержали 41-летнего мужчину по подозрению в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

К правоохранителям обратился 43-летний потерпевший. Пока мужчина был в командировке, из его дома пропали металлические изделия на 5 тыс. рублей.

Участковый решил опросить соседа жертвы и увидел во дворе украденное. Подозреваемый признал вину и рассказал, что однажды заметил разбитое окно в соседском доме и решил совершить кражу, пока хозяина нет дома. Часть украденного он сдал на металлолом за 1 тыс. руб., а остальное оставил для личного пользования.