Тольяттинцу дали семь лет колонии по статье о "фейках"

В Тольятти суд вынес приговор 48-летнему местному жителю, которого обвиняли по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение под видом достоверных сообщений ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ").

По данным СУ СК РФ по Самарской области, в 2022 г. мужчина разместил в Интернете ложные сведения о действиях Вооруженных Сил в ходе специальной военной операции.

Чего именно касалась признанная ложной информация, следователи не уточняют.

Тольяттинца приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.