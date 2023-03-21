Тольяттинцу дали семь лет колонии по статье о "фейках"

В Тольятти суд вынес приговор 48-летнему местному жителю, которого обвиняли по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение под видом достоверных сообщений ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ").
По данным СУ СК РФ по Самарской области, в 2022 г. мужчина разместил в Интернете ложные сведения о действиях Вооруженных Сил в ходе специальной военной операции.
Чего именно касалась признанная ложной информация, следователи не уточняют.
Тольяттинца приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.