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ВТБ узнал, сколько комнат выбирают клиенты при покупке квартиры

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным ВТБ, более 40% ипотечных заемщиков в ходе сделок с недвижимостью приобретают однокомнатные квартиры. 37% клиентов выбирают двухкомнатные объекты, а трехкомнатные — около 20%.

"Однокомнатные квартиры пользуются у ипотечных заемщиков неизменной популярностью как минимум последние три года. Среди причин — устоявшееся на рынке мнение о доступной стоимости таких объектов. Многие клиенты рассматривают жилье небольшой площади в качестве стартового капитала для себя, детей или варианта для инвестиций и под сдачу в аренду. Однако в пересчёте на стоимость одного квадратного метра просторные квартиры выгоднее: в некоторых случаях разница в цене может достигать 30%", — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что серьезным стимулом для покупки россиянами квартир большой площади может стать внедрение принципа "больше метров — ниже ставка" по ипотеке на государственном уровне. Ранее ВТБ выступал с инициативой установить дифференцированную ставку в рамках "семейной ипотеки", а в марте запустил собственную подобную программу. По ее условиям, заемщики, приобретающие квартиры площадью от 85 кв. метров, могут получить дисконт в размере 0,2 п. п. Скидка распространяется на готовое и строящееся жилье и может быть суммирована с другими спецпредложениями банка. В результате максимальное снижение ставки по жилищному кредиту в ВТБ может достигать 0,5 п. п. С учетом новой программы итоговая ставка по ипотеке для клиентов банка является одной из наиболее доступных на рынке.

ВТБ — один из лидеров ипотечного сегмента России. По итогам февраля банк оформил около 15 тысяч жилищных кредитов на 78 млрд рублей, что более чем в 1,7 раза превышает результат января. В целом на рынке выдачи ипотеки, по оценке экспертов ВТБ, составили более 420 млрд рублей, что в 1,5 раза больше результата января.

В настоящее время минимальная ставка в рамках стандартных ипотечных программ банка составляет 10,7%. По "Ипотеке с господдержкой-2020" кредит доступен от 7,5%. Средства в рамках "семейной программы" ВТБ предлагает от 5,5% (в ДФО — от 4,5%), IT-ипотека доступна от 4,5%, а Дальневосточная — от 1,5%. Помимо скидки на квартиры большой площади, в ВТБ можно получить дисконт в размере 0,3 п. п. за оформление заявки на ипотеку онлайн, использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке, а также получение зарплаты на карту банка.

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