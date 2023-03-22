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ЖКХ и благоустройство Общество

Энергетики "Т Плюс" рассказали о своей профессии абитуриентам Политеха

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители Самарского филиала ПАО "Т Плюс" приняли участие в проекте "Тест-драйв" теплоэнергетического факультета самарского Политеха — организованное в форме квеста мероприятие нацелено на максимальное погружение абитуриентов в университетскую жизнь и знакомство с профессией энергетика. Об этом сообщает пресс-служба "Т плюс".

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Во время "Тест-драйва" абитуриенты прошли серию испытаний, подготовленных преподавателями университета и энергетиками. В частности, сотрудники "Т Плюс" рассказали, как работает ТЭЦ, провели игру "Теплоцентраль", в ходе которой участникам требовалось построить тепловые сети и подключить к ним объекты, а затем разрешить технологические ситуации, возникающие в процессе работы этого теплосетевого комплекса. "Теплоцентраль" формирует навыки, полезные для карьеры в энергоотрасли: учит ориентироваться в нестандартных условиях, принимать управленческие решения и вести деловые переговоры.

Кульминацией "Тест-драйва" было вручение сертификата "Т Плюс" о целевом обучении на теплоэнергетическом факультете СамГТУ и гарантией дальнейшего трудоустройства в энергокомпании. Ученик 11 класса самарской школы № 64 Никита Богданов успешно прошел все испытания "Тест-драйва", и уже 1 сентября сможет приступить к обучению в одном из опорных вузов региона.

"Наша компания крайне заинтересована в трудоустройстве квалифицированных специалистов, хорошо знакомых с будущей профессией, а потому уделяет особое внимание разработке эффективных механизмов взаимодействия образовательного учреждения и работодателя", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.

Компания "Т Плюс" давно и плодотворно взаимодействует с профильным вузом, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. Например, "Т Плюс" поддерживает проект СамГТУ "Школа молодого энергетика", где ребята знакомятся с большой и малой энергетикой, нетрадиционными и возобновляемыми источниками энергии, автоматизацией и управлением в теплоэнергетике и со многими другими направлениями.

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