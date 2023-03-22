В Тольятти энергетики "Т Плюс" провели для школьников урок безопасности и экологии

Во время весенних каникул сотрудники "Т Плюс" организовали большой открытый урок по энергобезопасности и экологии для учеников школ Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба комании.

Мероприятие состоялось в рамках межрегиональных проектов "Безопасность тепла" и "Экология", призванных знакомить школьников с правилами поведения вблизи энергетических объектов и доступными способами заботы об окружающей среде.

О простых, но крайне важных правилах гости рассказали ребятам в игровой форме. Ученикам предлагалось отвечать на вопросы викторины, собирать пазлы из гигантских кубиков, соревноваться в ходе увлекательной эстафеты. Закрепить новые знания помогали сказочный герой Теплослав, отвечающий за тепло в домах жителей региона, и его новая спутница — сказочная героиня Капелька.

"Специально для весенних каникул мы разработали новую интерактивную программу. Впервые Теплославу помогала сказочная героиня Капелька, наш эксперт по экологии, активный защитник рек, озер, лесов. Добрые друзья мальчишек и девчонок познакомили детвору с жизненно-важными правилами обращения с теплом и электричеством, которые помогут обезопасить их пребывание как на улицах города, так и дома, рассказали школьникам о том, почему важно беречь природу, заботиться о чистоте рек и лесов", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

До конца года уроки энергобезопасности и экологии состоятся во всех городах присутствия "Т Плюс".