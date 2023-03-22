В районе Самарской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разрушения элементов дороги

В среду, 22 марта, в 16:10, в Красноармейском районе Самарской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Причиной стало "прекращение движения на участке дороги из-за внезапного разрушения элементов транспортной инфраструктуры на ул. Бутырской в с. Вязовый Гай". Также сообщается, что дорога не имеет объездных путей и в результате оказались нарушены условия жизнедеятельности более 50 человек.
Что именно разрушилось, МЧС не комментирует, зато уточняет, что для ликвидации последствий привлекали 15 человек и семь единиц техники.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!