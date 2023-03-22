В районе Самарской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разрушения элементов дороги

В среду, 22 марта, в 16:10, в Красноармейском районе Самарской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Причиной стало "прекращение движения на участке дороги из-за внезапного разрушения элементов транспортной инфраструктуры на ул. Бутырской в с. Вязовый Гай". Также сообщается, что дорога не имеет объездных путей и в результате оказались нарушены условия жизнедеятельности более 50 человек.

Что именно разрушилось, МЧС не комментирует, зато уточняет, что для ликвидации последствий привлекали 15 человек и семь единиц техники.