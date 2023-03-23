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Спорт

Для болельщиков ВК "Нова" организован бесплатный автобус на матч с "Динамо"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 23 марта, на матч "Нова" — "Динамо", который состоится в "МТЛ Арене", будет организован бесплатный автобус для болельщиков. 

Транспорт будет ждать на парковке ФОК "Октан" (просп. Победы, 1Г). Отправление в 16:20 

Этот же автобус отвезет зрителей после матча обратно в Новокуйбышевск, тоже к "Октану".

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