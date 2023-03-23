Для болельщиков ВК "Нова" организован бесплатный автобус на матч с "Динамо"

В четверг, 23 марта, на матч "Нова" — "Динамо", который состоится в "МТЛ Арене", будет организован бесплатный автобус для болельщиков.
Транспорт будет ждать на парковке ФОК "Октан" (просп. Победы, 1Г). Отправление в 16:20
Этот же автобус отвезет зрителей после матча обратно в Новокуйбышевск, тоже к "Октану".
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
Отличное решение!