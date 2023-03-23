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Суды Происшествия

Адвокаты: Людмила Тархова не могла совершить вымогательство, так как не имела реального компромата

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 23 марта будут рассматривать апелляционные жалобы на приговор Ленинского райсуда, вынесенный дочери бывшего самарского градоначальника Людмилы Тарховой. Женщина, признанная виновной в вымогательстве, получила минимальный срок — семь лет лишения свободы, с чем ее защита не согласилась и просит приговор отменить.

Напомним, по версии следствия, Людмила Тархова вымогала 200 млн руб. у заместителя председателя Самарской губернской думы Александра Милеева. Предположительно, женщина угрожала, что предаст гласности сведения о нем, которые считала компроматом. Сама Тархова не признавала вины и утверждала, что просила 200 млн руб. в качестве возврата долга ее отцу — Милеев якобы занимал деньги, но расписок с него не брали. Гарантом возврата долга будто бы выступал известный бизнесмен Олег Дьяченко, но Дьяченко умер.

Кроме того, на записях переговоров Тарховой и Милеева женщина упоминала, что деньги требует не она, а некие "дяденьки из ФСБ", которые хотят уйти на пенсию, перед этим хотят "заработать". Милеев говорил, что готов встретиться с "дяденьками из ФСБ". На что Тархова отвечала, что для начала нужно передать хотя бы 5 млн рублей. В итоге Александр Милеев обратился в настоящую ФСБ.

По мнению адвоката осужденной Андрея Карномазова, "сведения, позорящие потерпевшего или его близких, а также сведения, которые могли бы причинить вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких по делу, отсутствуют. Соответственно, они не сформулированы ни в обвинении, ни в приговоре, и, как следствие, квалификация деяния по ст. 163 УК РФ является незаконной".

Также в апелляционной жалобе защитник указывает, что, действительно, во время судебного разбирательства четверо свидетелей дали показания о некоем видеоролике с гомосексуальной сценой, однако депутата Милеева они в этих роликах не увидели, следовательно, ничего позорящего потерпевшего осужденная не имела.

"Нет и иных сведений позорящего характера, — пишет в жалобе адвокат Карномазов. — Процесс носил открытый характер, на нем все время присутствовали журналисты. Данное обстоятельство понимал и сам Милеев, который при наличии действительного компромата вряд ли мог позволить себе сделать достоянием общественности позорящие его сведения. Поэтому не удивительно, что в обвинении Тарховой ничего не конкретизировано и все описывается общими словами".

Кстати, суд первой инстанции отказал потерпевшему в компенсации морального вреда, причиненного действиями Тарховой.

Андрей Карномазов уверен, что в данном вопросе имеется и оборотная сторона. Якобы, если согласиться с обвинением, то распространение таких сведений о Милееве пришлось бы признать общественно полезным событием, учитывая публичность его личности — зампредседателя Губернской думы, кандидат в депутаты Государственной Думы, проректор педагогического университета.

А так как никакого компромата на Милеева у Тарховой не имелось, тем не менее он на протяжении полугода неоднократно встречался с ней и обсуждал денежный вопрос. Из этого адвокат делает вывод, что потерпевший целенаправленно провоцировал Тархову на преступление, чтобы с помощью уголовного дела освободиться от долговых обязательствах перед Виктором Тарховым.

В своей жалобе адвокат Дмитрий Курмаев указывает на нарушение права осужденной на защиту. По его мнению, предварительное следствие уклонилось от проверки источника инвестиций, сделанных Милеевым в свой бизнес. В то время как Тархова утверждала, что для этого Милеев использовал именно деньги ее отца. Таким образом, бездействие правоохранителей лишило осужденную возможности переквалификации содеянного на статью о самоуправстве.

Зашита в качестве смягчающего вину доказательства указывает на то, что Тархова действовала под руководством адвоката Елены Беленькой, не доверять которой у осужденной не было оснований. Однако Беленькую к ответственности не привлекли.

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