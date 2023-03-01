Областной суд пересмотрит дело дочери экс-мэра Самары Людмилы Тарховой

В Самарский областной суд поступила жалоба адвокатов Людмилы Тарховой на ее приговор. Женщину отправили в колонию по делу о вымогательстве.

Напомним, по версии следствия, дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова вымогала 200 млн руб. у заместителя председателя Самарской губернской думы Александра Милеева. Предположительно, женщина угрожала Милееву, что предаст гласности сведения о нем, которые считала компроматом. Сама Людмила Тархова не признавала вины и утверждала, что просила 200 млн руб. в качестве возврата долга ее отцу — Милеев якобы занимал деньги, но расписок с него не брали. Гарантом возврата долга будто бы выступал известный бизнесмен Олег Дьяченко, но Дьяченко умер.

В суде озвучили и записи переговоров Тарховой и Милеева. Из них следует, будто Тархова упоминала, что деньги требует не она, а некие "дяденьки из ФСБ", которые хотят уйти на пенсию, но до того желают "заработать". Судя по записям, Милеев говорит, что готов встретиться с "дяденьками из ФСБ". На что Тархова отвечает, что для начала им надо передать хотя бы 5 млн рублей. В конце концов Александр Милеев обратился в настоящую ФСБ. Суд Ленинского района Самары приговорил Тархову к семи годам колонии общего режима. Под стражу женщину взяли сразу в зале суда.

Согласно данным областного суда, жалоба на приговор поступила 27 февраля. Дату рассмотрения пока не назначили.

"Мы просим отменить приговор суда Ленинского района Самары", — уточнил адвокат женщины Дмитрий Курмаев.