Стало известно, кто будет содержать в порядке кладбища Самары

Самарское МКУ "Ритуал" определилось с подрядчиком, который займется содержанием мест захоронения на общественных и муниципальных кладбищах.

На торги заявился всего один участник, МП "Спецкомбинат ритуальных услуг". Его заявку признали соответствующей. Предприятие будет выполнять услуги по начальной цене контракта. Она составила 43,38 млн рублей.

Контракт рассчитан на два года. В надлежащем виде нужно будет поддерживать 19 кладбищ: "Рубежное", "Песчаная Глинка", "Спасское", "Центральное", "Кряжское", "Городское", "Татарское", "Еврейское", "Безымянское", "Зубчаниновское", "Сорокины Хутора", "Яблонька", "Мехзаводское", "Лесное", "Прибрежное", "Береза", "Управленческое", "Южное" и "Вознесенское".

Содержание территорий включает в себя зимние и летние услуги: покос травы, расчистку площадей от кустарника и мелколесья, спил и снос деревьев, сбор мусора, уборку снега, обработку противогололедными материалами и т. д.