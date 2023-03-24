Самарский театр оперы и балета покажет комическую оперу "Любовь к трём апельсинам"

8 апреля в 18:30 в Самарском театре оперы и балета покажут комическую оперу Сергея Прокофьева "Любовь к трём апельсинам" (12+).
Принцу волшебной страны не везет: едва он вылечился от ипохондрической болезни, как был заколдован. Теперь он влюблен в три апельсина и должен во что бы то ни стало их найти…
Сергей Прокофьев был современником художника Казимира Малевича, автора легендарного "Черного квадрата" и основоположника супрематизма, чьи работы и послужили источником вдохновения для художников спектакля.
Спектакль пройдёт под управлением художественного руководителя и главного дирижёра театра Евгения Хохлова. Подробности — на сайте оперного театра.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.