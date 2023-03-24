Судно с первым крупногабаритным оборудованием для АЭС "Эль-Дабаа" отправилось в Египет

В начале марта судно с тремя главными составляющими устройства локализации расплава (УЛР, "ловушки расплава") производства АО "ТЯЖМАШ", специализирующимся на производстве данного типа оборудования, отправилось из порта Санкт-Петербурга на стройплощадку энергоблока № 1 египетской АЭС "Эль-Дабаа" (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом").

Отгруженное оборудование включает корпус, наполнитель и площадку обслуживания "ловушки расплава". Диаметр корпуса и его высота — более 6 метров, масса — 744 тонны.

"Отправка первой "ловушки расплава" для АЭС "Эль-Дабаа" — знаковое событие для всего нашего коллектива, — прокомментировал генеральный директор АО "ТЯЖМАШ" Роман Ларионов. — Этот проект является одним из самых крупных и стратегически значимых в современной истории нашего предприятия. Работа ведется одновременно для четырех энергоблоков, оборудование — ответственное, требования к выполнению заказа — очень строгие. Но мы дорожим оказанным нам доверием как со стороны Госкорпорации "Росатом", так и со стороны египетского заказчика. И делаем все возможное, чтобы работать с высоким качеством и в соответствии с поставленными сроками".

"Крупнейший для России и Египта проект по сооружению первой в регионе АЭС осуществляется точно в соответствии с графиком. Уверен, что работа, которую нам предстоит осуществить в партнерстве с египетскими коллегами в ближайшие годы, еще больше сплотит наши коллективы и укрепит дружеские отношения между нашими странами", — отметил старший вице-президент по управлению проектами сооружения АЭС АО "Атомстройэкспорт" Александр Корчагин.

Отметим, что в целях развития предприятия АО "ТЯЖМАШ" активно использует инструменты государственной поддержки, предоставляемой из областного бюджета.

В 2022 г. заводу предоставлены льготные займы регионального фонда развития промышленности, созданного в 2020 г. по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, на сумму 130 млн руб. За счет льготных средств предприятие приобретет оборудование, которое будет способствовать своевременному исполнению портфеля заказов, а также наращиванию производственных мощностей.

Также в 2022 году благодаря субсидии из областного бюджета на сумму 4,4 млн руб., завод возместил часть затрат, связанных с приобретением нового оборудования.