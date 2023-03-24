В Самарской области полицейские задержали 38-летнюю женщину по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Жертвой злоумышленницы в сентябре 2021 г. стала 80-летняя тольяттинка. Однажды к ней подошла на улице незнакомка и рассказала, что благодаря своим магическим способностям "видит", что у пенсионерки есть проблемы со здоровьем. Также она убедила жертву, что эти проблемы можно устранить с помощью ритуала, для которого нужны ценности или деньги. Якобы потом пенсионерка будет тратить эти деньги и тем самым улучшать свое здоровье.
Тольяттинка согласилась и принесла ювелирные украшения и конверт с 200 тыс. рублей. Во время обряда злоумышленница подменила деньги в конверте на обрезки газет.
Подозреваемую разыскивали более полутора лет и задержали в Самаре. Она признала вину и уже возместила ущерб.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063