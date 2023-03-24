В Самаре задержали мошенницу, "снимавшую порчу"

В Самарской области полицейские задержали 38-летнюю женщину по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Жертвой злоумышленницы в сентябре 2021 г. стала 80-летняя тольяттинка. Однажды к ней подошла на улице незнакомка и рассказала, что благодаря своим магическим способностям "видит", что у пенсионерки есть проблемы со здоровьем. Также она убедила жертву, что эти проблемы можно устранить с помощью ритуала, для которого нужны ценности или деньги. Якобы потом пенсионерка будет тратить эти деньги и тем самым улучшать свое здоровье.

Тольяттинка согласилась и принесла ювелирные украшения и конверт с 200 тыс. рублей. Во время обряда злоумышленница подменила деньги в конверте на обрезки газет.

Подозреваемую разыскивали более полутора лет и задержали в Самаре. Она признала вину и уже возместила ущерб.