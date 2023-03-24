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Каждый пятый россиянин готов взять кредит на ремонт

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 70% опрошенных в регионе планируют в ближайшие полгода-год провести ремонт в своем доме или квартире и потратить на это не более 300 тыс. рублей. 90% заметили рост стоимости стройматериалов за последний год. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" (входит в Группу ВТБ) и СК "Росгосстрах".

71% опрошенных жителей Приволжья планирует делать домашний ремонт до конца 2023 года (42% скорее да, 29% определенно да). 18% не планируют ремонт (13% скорее нет, 5% определенно нет), еще 12% затруднились ответить на этот вопрос.

У 51% жителей ПФО не изменились планы на ремонт за последний год: из них 32% собирались ремонтировать жилье и сделали это, а 19% не собирались и не ремонтировали. 29% изменили свои планы и вынуждены были сократить расходы на ремонт или сделать его проще (на Дальнем Востоке 33%, на Северном Кавказе 19%). Еще 14% вообще отказались от намеченного ремонта (в Южном федеральном округе 20%, в Северо-Западном 8%), а еще 6% опрошенных под влиянием рыночной ситуации наоборот решили сделать ремонт, хотя не планировали (в Сибири 12%).

22% опрошенных планируют расходы на ремонт в сумме не более 30 тысяч рублей. В ПФО больше всего тех, кто планирует уложиться с ремонтом в 30-100 тысяч рублей — 43% (что на 6 позиций превышает общероссийские показатели), 19% оценивают бюджет возможного ремонта в 100-300 тысяч рублей, 5% — в 300-500 тысяч рублей. Еще 6% готовы потратить на ремонт свыше 500 тысяч рублей (в Москве и Московской области 11%, в Сибири и Южном федеральном округе по 1%), также 6% респондентов ПФО не готовы тратить на ремонт ни копейки.

"Во время ремонта все больше россиян задумываются о страховании квартиры или дома, чтобы не рисковать средствами, вложенными в благоустройство жилья, — прокомментировала начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности ПАО СК "Росгосстрах" Юлия Серова. — Самый массовый страховой случай для квартир, независимо от региона, — залив и протечки. В 2022 году "Росгосстрах" в каждый рабочий день возмещал клиентам за утраченное или поврежденное жилье и имущество более 7,7 млн рублей. Все больше страховых случаев по договорам страхования жилья урегулируется дистанционно, когда хозяин может сам осмотреть повреждения и направить фото и необходимые документы в страховую компанию по электронной почте".

48% опрошенных не ощутили дефицита качественных стройматериалов и товаров для ремонта в последние месяцы (38% скорее нет, 10% определенно нет). В Южном федеральном округе такой ответ дали 57%, тогда как на Дальнем Востоке только 37%. По мнению 28%, дефицит качественных стройматериалов и товаров для ремонта уже заметен (в Москве и Московской области, а также в Поволжье так считают 31%, в Южном федеральном округе 22%). Четверть респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Только 4% россиян считают, что стоимость материалов для ремонта за последний год не изменилась. По мнению 18%, товары для ремонта за год подорожали на 5-10%, еще 26% полагают, что на 10-20%. По личным оценкам 24% опрошенных, "ремонтная" инфляция составила 20-30%, а 20% и вовсе считают, что материалы для ремонта за последний год подорожали более чем на 30%. Еще 7% затруднились с ответом. Снижение стоимости стройматериалов на 5-10% обнаружил 1% опрошенных.

21% готовы взять кредит на ремонт в будущем (3% определенно да, 18% скорее да). Выше всего готовность к таким кредитам в Южном федеральном округе (29%), ниже всего в Центральном (15%). При этом 61% не намерены брать кредиты на ремонт (32% скорее нет, 29% определенно нет). Каждый пятый (19%) затруднились ответить на этот вопрос.

*Опрос проведен банком "Открытие" и СК "Росгосстрах" 10–17 марта по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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