Главное о карьере: в Самарской области состоялся молодежный форум Общества "Знание"

Портрет идеального соискателя, три главных бизнес-направления 2023 года и миф о единственной возможной профессии — эти и другие темы были в центре внимания участников молодежного форума "С места в карьеру". Мероприятие, организованное Российским обществом "Знание" совместно с центром развития предпринимательства "Мой бизнес", состоялось 22 и 23 марта в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева. Психологи, маркетологи, предприниматели, руководители проектов, общественные деятели обсудили со студентами региона современные карьерные перспективы.

На открытии форума выступила Директор филиала Российского общества "Знание" в Самарской области Ольга Воронова.

Программа форума была открыта выступлением хедлайнера — координатора образовательной программы "Капитаны" в Самарской области Екатерины Снигирь. Наставница рассказала о построении карьеры в современном мире. Спикер назвала актуальные тенденции и развеяла миф о том, что у человека может или должна быть одна профессия на всю жизнь.

Эксперт прочитала лекцию о профориентации как основе успешной карьеры, объяснила, как понять, что выбранная профессия — это "то самое": гордость за свое дело, безграничная любовь к нему являются главными признаками правильно выбранного направления.

"Мы часто говорим о том, как важно вводить профориентацию в школах, но именно "вторая волна" очень необходима студентам. Для меня как лектора большая радость помочь ребятам осознать, что каждый человек на протяжении всей жизни находится в поиске. И это нормально. Самое главное — у нас в стране есть действительно много вариантов для самореализации. Форум "С места в карьеру" — это еще одна возможность для молодых людей задуматься о планировании своего будущего. Ведь уже сейчас они могут подобрать стажировки, проекты, работы, которые позволят приблизиться к карьере мечты", — сказала Екатерина Снигирь.

О возможностях для начинающих предпринимателей, инструментах поддержки, призванных помочь молодым людям успешно стартовать в бизнесе рассказала руководитель Информационно-консалтингового агентства Самарской области Наталья Дейч.

Она представила участникам форума информацию о преимуществах статуса самозанятого, а также о конкурсе грантов для предпринимателей в возрасте до 25 лет, который уже второй год проводится в регионе в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Для того чтобы узнать обо всех действующих мерах поддержки начинающих предпринимателей, можно обратиться в один из центров "Мой бизнес" — они работают в каждом городском округе Самарской области. Здесь молодым людям помогут зарегистрироваться, выбрать организационно-правовую форму, подать заявку на получение мер поддержки", — рассказала Наталья Дейч.

Стратегический маркетолог, CEO технологической компании, трекер Фонда развития интернет-инициатив Алексей Добрусин выступил с лекциями о востребованном в сегодняшней России бизнесе и об инвестировании.

Наставник перечислил три перспективных в 2023 году направления для реализации бизнес-идей: информационные технологии, сельское хозяйство и продажа товаров на маркетплейсах.

"Принимая решение о выборе ниши для развития бизнеса, ориентируйтесь на свои истинные убеждения, на то, что вам по душе, а не на прибыльность сферы. Нужно четко понимать, на что вы хотите потратить ближайшие 10 лет своей жизни. Часто молодые люди принимают ошибочное решение, полагая, что если ниша прибыльная, скажем строительство, то их неизменно ждет успех. Но ни в какой сфере не будет много денег, если человек не следует за своими истинными желаниями, не горит всей душой выбранным делом", — отметил Алексей.

Программу карьерного форума дополнили мастер-классы. Ребята узнали, какие возможности есть в Самарской области для успешных карьерных начинаний студентов, для запуска стартапов. Мастер-классы провели амбассадор VK Платон Васильев, представитель ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Виктория Замятина, представитель компании FG-Consulting Иван Игнатов и другие эксперты.

В завершение форума состоялась ярмарка профессий — участники показали свои резюме потенциальным работодателям, прошли собеседования у представителей крупнейших компаний региона.