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Футбол Спорт

"Крылья Советов" в контрольном матче обыграли "Сокол"

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 26 марта, ФК "Крылья Советов" в контрольном матче обыграли саратовский "Сокол", сообщает пресс-служба самарского клуба. Встреча команд прошла на стадионе "Металлург" в Самаре.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Голами отметились Дмитрий Цыпченко, Максим Витюгов Бенхамин Гарре, а Владимир Писарский оформил дубль. Счет — 5:2 в пользу "Крыльев".

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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