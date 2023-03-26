"Крылья Советов" в контрольном матче обыграли "Сокол"

В воскресенье, 26 марта, ФК "Крылья Советов" в контрольном матче обыграли саратовский "Сокол", сообщает пресс-служба самарского клуба. Встреча команд прошла на стадионе "Металлург" в Самаре.
Голами отметились Дмитрий Цыпченко, Максим Витюгов Бенхамин Гарре, а Владимир Писарский оформил дубль. Счет — 5:2 в пользу "Крыльев".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?