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Баскетбол Спорт

БК "Самара" уступил в Красноярске "Енисею"

КРАСНОЯРСК. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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БК "Самара" уступил в Красноярске "Енисею" в заключительном матче сезона — 74:79, сообщает пресс-служба волжан.

Самарцы начали матч: 5:3 после трехи от Максима Барашкова после сыгранной минуты. Но за следующие восемь с половиной минут — лишь одно попадание от Антона Карданахишвили, серия потерь (8 за стартовый период) и 10:25 на табло к исходу четверти. Две минуты во втором периоде — и разница достигла "-21" (13:34). И только с середины десятиминутки дела с набором очков у нашей команды наладились. 9 очков набрал Джеймс Эннис, его поодержали Кей Си Риверс и Максим Шелекето — к большому перерыву отставание было уже куда более "рабочим" (33:42).

Отдохнув, самарцы выдали спурт 7:0 — и еще одна треха от Максима Барашкова свела разницу к одному точному броску: 40:42. Но развить успех не удалось: три "сухие" минуты — и сибиряки вновь оторвались на двузначную дистанцию, а к концу третьей четверти практически восстановили свое максимальное преимущество. За восемь минут до финальной сирены "Самара" уступала 53:72 — но выдала впечатляющий рывок, и за минуту до конца основного времени Антон Карданахишвили сравнял счет: 74:74.

В решающие мгновения больший запас удачи оказался у хозяев: даже подарив нашей команде пару шансов на спасение, победы "Енисей" все же не отдал.

74:79 — поражение "Самары".

Это был последний для "Самары" матч в дебютном для нее сезоне в Единой Лиге ВТБ.

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