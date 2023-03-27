В Самарской области работники дорожной отрасли передают знания молодым кадрам

Подготовка к новому дорожному сезону в самом разгаре. Ресурсная обеспеченность дорожных работ: материалы, техника и кадры ― залог успешной реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Дорожники завозят необходимые инертные материалы, готовят заводы для бесперебойного производства асфальтобетонных смесей, комплектуют строительные бригады и проводят встречи с молодыми специалистами. Опытные наставники передают знания молодым кадрам, приглашают на производственную практику и работу в дорожной отрасли.
Так, студенты четвертого курса Самарского колледжа строительства и предпринимательства побывали на асфальтобетонном заводе в селе Преображенка. Это одно из крупнейших предприятий, принимающих участие в реализации национального проекта.
"Дорожная инфраструктура у нас довольно-таки развита, большие масштабы. Если взять тот же Тольятти, там за последние пару лет много что изменилось, построили новую автокаду, у нас в Самаре на Ново-Садовой построили развязку, я сам принимал там участие в строительстве. Вот я и выбрал направление — дорожное строительство. Свое будущее хочу связать с этой специальностью", — поделился студент Александр Афанасьев.
Будущим дорожникам показали установку, которая производит асфальтовые смеси, рассказали о принципе работы и рецептах смесей. Вместе с сотрудниками лаборатории ребята провели испытания проб асфальтобетона на стойкость колееобразования, пределы прочности и устойчивости к растяжениям.
"Сейчас регион задействует колоссальный объем ресурсов для реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". И если вопросы материального обеспечения и техники решаются достаточно оперативно, то кадровый вопрос быстро решить невозможно. Хороший специалист — это годы учебы и практики. Подобные встречи — не только добрая традиция, но и часть планомерной работы по подготовке будущих дорожников. Получить информацию из первых уст — очень важно для тех, кто связывает с отраслью свое будущее", — рассказал региональный координатор партийного проекта "Безопасные дороги" Алексей Степанов.
Контрактация по объектам, которые построят и отремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в текущем году завершена. Заблаговременное проведение торгов и подготовка к дорожному сезону находится на контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Официально, по контрактам, дорожный сезон стартует 1 апреля. Выпуск асфальтобетона начнется при наступлении благоприятных погодных условий.
Напомним, в этом году по нацпроекту в Самарской области планируется ввести 85 объектов общей протяженностью 233,46 км.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?