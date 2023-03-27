Виктор Кудряшов провел прием граждан

24 марта первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел личный прием граждан, в ходе которого были рассмотрены их обращения в органы власти.

Инициативная группа жителей поселка Усть-Кинельский не согласна с принципом начисления платы за вывоз твердых коммунальных отходов исходя из площади жилья, а не числа проживающих. Такова действующая методика расчета тарифа для частных домовладений на территории городских округов.

Среди жителей Усть-Кинельского много пенсионеров. Поселок входит в состав городского округа Кинель. Люди проживают в частных индивидуальных домах. Площадь такого жилья, как правило, превышает метраж городских квартир. К тому же такие строения, как правило, дополняются террасами, пристроями и другими вспомогательными помещениями, площадь которых также учитывается региональным оператором при расчете платы за вывоз ТКО. Расчет платежа на основании квадратных метров жители поселка считают невыгодным.

Услуга "Обращение с твердыми коммунальными отходами" введена во всех субъектах РФ. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации она является коммунальной и обязательной к оплате.

Председатель областного правительства рассказал об основаниях принятия решения о начислении платы за вывоз твердых коммунальных отходов исходя из площади жилища. Прежде всего, методика расчета платежа, основанная на количестве квадратных метров, утверждена в соответствии с действующим законодательством. Такой принцип формирования тарифа для большинства жителей области, проживающих в многоквартирных домах (а их в регионе более 80%), является оптимальным для жителей городских округов.

Если же отталкиваться от расчета оплаты за ТКО в зависимости от числа проживающих, который, как считают жители частных домов в городах, предпочтительнее, то значительно возрастут суммы в квитанциях на ТКО уже для владельцев квартир.

В то же время для граждан с небольшими доходами предусмотрена компенсация из областного бюджета, частично (до 75%) покрывающая сумму оплаты услуги. При назначении компенсации учитывается такой критерий, как социальная норма жилой площади на человека.

В то же время Виктор Кудряшов отметил, что разделяет озабоченность граждан в связи со сложившейся ситуацией. Председатель правительства региона предложил продумать адресные меры поддержки и систему компенсаций для граждан, проживающих в частных домовладениях.

Среди мер, которые обсуждались в ходе приема, - исключение из базы расчета оплаты метража нежилых, вспомогательных помещений либо компенсация этих расходов из бюджета; начисление компенсаций без привязки к социальному нормативу жилплощади или дополнительная мера поддержки для одиноко проживающих пенсионеров.

Виктор Кудряшов поручил разработать пакет предложений министерству энергетики и ЖКХ, министерству социально-демографической и семейной политики и департаменту тарифного регулирования региона в недельный срок.

Еще один вопрос, с которым граждане пришли к председателю правительства Самарской области - завершение строительства ЖК "Космолет" на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко в Самаре. Жилой комплекс состоит из трех секций по 32 этажа каждая, общая площадь жилья после ввода зданий в эксплуатацию составит порядка 70 тысяч квадратных метров. Стройка находится в федеральном реестре проблемных объектов. Работы на объекте несколько раз останавливались.

"Хорошо знаю эту тему. Надо сказать, мы системно занимаемся решением проблем граждан - участников долевого строительства. За 2022 год из федерального реестра проблемных объектов был исключен 31 дом, который находился в стадии незавершенного строительства, и удовлетворены права 1600 граждан - участников долевого строительства. У нас в реестре осталось 11 объектов, и по всем мы закроем вопросы. ЖК "Кольцо" будет достроен, тут нет никаких сомнений", - отметил Виктор Кудряшов.

Председатель правительства области подробно рассказал представителям инициативной группы о вариантах решения проблемы, которые позволят форсировать работы и передать дольщикам долгожданное жилье: это привлечение дополнительных средств партнеров проекта, банковских ресурсов, поддержка областного бюджета.

Работы на объекте находятся на круглосуточном мониторинге министерства строительства региона. В настоящее время работы возобновлены.