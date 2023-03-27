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ПСБ: интернет-торговля будет расти на треть ежегодно

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ провел круглый стол на тему потенциала интернет-торговли для малого и среднего бизнеса. В ходе дискуссии, организованной в рамках финала конкурса "Национальная предпринимательская премия "Бизнес-Успех", спикеры банка проанализировали, как малые и средние предприятия используют современные форматы интернет-торговли и как это влияет на их бизнес-показатели, а также обсудили финансовый и консалтинговый инструментарий для поддержки предпринимателей, запускающих онлайн-продажи.

"В настоящее время мы отмечаем бурное развитие рынка интернет-торговли. Если в начале прошлого года его рост прогнозировался на уровне порядка 10%, то фактический прирост по итогам 2022 года составил 30%. По нашим оценкам он будет и дальше расти в среднем на треть в год. Уже сейчас ежегодно регистрируется больше 100 тыс. интернет-предпринимателей и практически столько же онлайн-магазинов, а 90% предприятий МСБ, которые выходят на маркетплейсы, в разы увеличивают свои продажи, для большинства из них такая площадка становится единственным источником получения выручки. В этой связи мы видим огромные перспективы интернет-торговли, поэтому оказываем поддержку нашим клиентам при запуске магазинов на маркетплейсах", — сказала Светлана Поздеева, вице-президент, директор департамента массового бизнеса ПСБ.

В ходе круглого стола были отмечены особенности популярных онлайн-площадок и маркетплейсов, их преимущества для использования в предпринимательской деятельности, представлены доступные модели работы с площадками, приведены примеры правильного заполнения карточек товаров и частых ошибок начинающих онлайн-продавцов. Говоря о возможных решениях, упрощающих торговлю в интернете, ПСБ предложил предпринимателям содействие в запуске с нуля интернет-магазинов на популярных площадках, что позволит клиентам банка повысить эффективность использования административных и временных ресурсов компании.

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