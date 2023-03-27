60-80% продаж автомобилей ведущих дилеров обеспечили в прошлом году машины с пробегом

Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") на основе данных "АвтоБизнесРевю" проанализировали, как в прошлом году изменялись продажи автомобилей с пробегом у ведущих дилерских холдингов. В отсутствие централизованных поставок новых машин авторитейлеры массово переключили внимание на вторичный рынок. В итоге доля подержанных авто в общих продажах у всех ведущих дилеров превысила 60%. Через официальные салоны в нашей стране до сих пор продается лишь малая часть автомобилей с пробегом — порядка 9%. И, несмотря на активные попытки дилеров по расширению этого бизнеса, официальные авторитейлеры едва ли смогут занять более 11-12% рынка в 2023 году.

Оставшись без централизованных поставок новых машин западных и японских марок, дилеры вынужденно переключили внимание на рынок автомобилей с пробегом. Причем, если в прежние годы основным источником наполнения складов авторитейлеров был trade-in, то с "усыханием" этого канала в 2022 году официальные салоны стали активнее заниматься более сложными и финансовоёмкими процессами выкупа машин с улицы. Быстро отладить эти механизмы у многих не получилось.

В частности, в марте–апреле прошлого года многие дилеры на волне обесценивания рубля закупали автомобили по высоким ценам. Когда же к лету курс стабилизировался и начал снижаться, спрос замедлился, и машины на складах попросту "зависли" на 3-4 месяца. Это стало одной из причин того, что общий объем продаж первой десятки ведущих авторитейлеров снизился с 305 тысяч машин в 2021 году до 208 тысяч в 2022 году. Среди 40 крупнейших автомобильных холдингов, поделившихся результатами своей деятельности, более 10 тысяч подержанных машин смогли реализовать всего восемь компаний.

В целом, как мы и прогнозировала год назад, список ведущих дилеров сегмента автомобилей с пробегом в 2022 году заметно изменился: в топ-10 оказалось три новых игрока, и 8 из 10 компаний изменили свои места в рейтингах. При этом для всех ведущих авторитейлеров подержанные машины стали составлять в среднем 60-80% продаж в "штуках" по сравнению с порядка 30-40% по рынку годом ранее.

Так или иначе, но лидером по реализации автомобилей с пробегом осталась компания "Рольф" (74 193 а/м). Относительного 2021 года ее продажи уменьшились на 20%. В компании связывают это с общим снижением спроса на рынке и ростом цен.

Однако результат лидера все равно более чем в 2,5 раза выше по сравнению с ближайшим преследователем — ГК "Ключавто" (29,1 тысяча а/м; — 33%). Этот региональный авторитейлер обладает более чем сотней торговых точек. В 2022 году он уделил внимание развитию каналов параллельного импорта едва ли не в большей мере, чем какой-либо другой дилер. Но задействовал их больше для наполнения складов новых машин. Рост бизнеса "Ключавто" в части автомобилей с пробегом еще впереди.

На третью строчку рейтинга переместился дилер "Фреш Авто" (28,7 тысячи а/м, + 2% к 2021 году). При этом эта компания традиционно продолжала специализироваться в основном на перепродаже подержанных машин. Процессы выкупа с рынка были хорошо отлажены в прежние годы. Кроме того, помимо своих машин компания стала продавать автомобили дилеров-партнеров, выставляя их на собственном маркетплейсе.

Почти на треть (до 13,9 тысячи а/м) нарастила бизнес по продаже машин с пробегом краснодарская компания "Юг-Авто". Такой успех позволил ей переместиться в рейтинге с 14-й на четвертую позицию. Ниже в топ-10 по "штукам" расположились дилеры, которые перепродали в 2022 году в среднем 9-12 тысяч автомобилей пробегом: "Автосеть.РФ", "Агат", "АвтоГермес", "Автохолдинг РРТ", "Форвард-Авто" и Inchcape, переименованный в связи со сменой собственников в "БорисХоф".

Марина Дембицкая, руководитель "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие"):

"Большая часть автомобилей с пробегом по-прежнему продается в нашей стране, минуя официальные салоны. Так, общий объем рынка, рассчитанный на основе перерегистраций автомобилей в ГИБДД, в 2022 году составил порядка 5,9 миллиона машин. В то же время через официальные салоны прошло лишь порядка 9% из них. Несмотря на активные попытки дилеров по расширению этого бизнеса, официальные авторитейлеры едва ли смогут занять более 11-12% рынка в 2023 году.

Чтобы салоны в России смогли продавать до трети машин с побегом, выставляемых на продажу, как это происходит в некоторых странах Европы, нашему ритейлу нужны прежде всего изменения в законодательстве. Самые важнейшие из них по-прежнему остаются пока нерешенными: это ответственность за скручивание пробега и отмена двойной уплаты НДС при официальном обмене автомобилями между юридическими лицами".