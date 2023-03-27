Из-за пожара в доме Челышева возбуждено уголовное дело

В Самаре из-за пожара в доме Челышева возбудили уголовное дело о нарушении требований сохранения объектов культурного наследия (ст. 243.1 УК РФ). Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, пожар начался вечером 22 марта на третьем этаже дома на ул. Красноармейской, 60. Потом пламя перекинулось на крышу и охватило всего 1400 кв. м. Ликвидировать пожар удалось только в 7:24 23 марта. МЧС предполагало, что к пожару могло привести неосторожное обращение с огнем при использовании газовой плиты.

Дом Челышева является объектом культурного наследия федерального значения. По предварительным данным, стоимость восстановительного ремонта превысит 500 тыс. рублей.