В Новокуйбышевске заделано 392 кв.м ям на дорогах

В Новокуйбышевске МБУ "Благоустройство" с помощью нового рециклера приступило в марте к ямочному ремонту литым асфальтом. Также продолжается восстановление безопасности дорожного полотна холодным асфальтом.
За прошедшую неделю устранены дефектные места площадью почти 400 кв.м на улицах Бочарикова, Пр. Победы, Свердлова, Осипенко, Кирова, Островского, Молодежная, Промышленности, Дзержинского, Садовая, Чернышевского, Сафразьяна, Советская, Коммунистическая, Миронова, Горького, Киевская, Пирогова.
Напоминаем, это временная мера, чтобы уже сейчас обеспечить безопасность движения на дорогах.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!