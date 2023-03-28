В Новокуйбышевске заделано 392 кв.м ям на дорогах

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В Новокуйбышевске МБУ "Благоустройство" с помощью нового рециклера приступило в марте к ямочному ремонту литым асфальтом. Также продолжается восстановление безопасности дорожного полотна холодным асфальтом.