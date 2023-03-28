ТОАЗ посетила делегация Банка России

Делегация Центрального банка Российской Федерации познакомилась с работой ПАО "ТОАЗ" — одного из ведущих предприятий химической промышленности России. Мероприятие прошло в рамках 25-летия проекта "Мониторинг предприятий".
В составе делегации были руководители и специалисты территориальных учреждений Центробанка из Республик Карелия, Мордовия, Бурятия, а также Кировской, Ивановской, Тюменской, Белгородской, Ярославской, Владимирской, Мурманской, Архангельской, Магаданской, Читинской областей.
Для участников делегации была организована экскурсия на промплощадку. Они посетили агрегат аммиака № 6 и производство карбамида, где познакомились со сложным технологическим процессом производства минеральных удобрений: от получения газовой смеси для синтеза аммиака до охлаждения гранул карбамида в "кипящем слое" в башне приллирования. Сотрудники Центральной заводской лаборатории продемонстрировали оборудование, которое используется в процессе контроля качества технологических объектов и производимой продукции.
Гостям промплощадки рассказали о мощностях завода, объеме выпускаемой продукции, влиянии новых экономических реалий на экспортные отгрузки, а также социальной и экологической ответственности предприятия в регионе присутствия.
Тольяттиазот — постоянный участник мониторинга предприятий, проводимого Банком России. В ходе визита руководству ПАО "ТОАЗ" было передано благодарственное письмо за готовность крупнейшего предприятия по производству аммиака и карбамида делиться отраслевой экспертизой экономической ситуации и перспективами развития одной из ведущих отраслей российской экономики.
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