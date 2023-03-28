Прокуратура начала проверку из-за обрушившегося потолка в Самаре

Прокуратура Октябрьского района Самары начала проверку из-за обрушения потолка в доме на ул. Дыбенко.
Ранее в СМИ появилась информация об обрушении потолочного перекрытия в доме №10 по ул. Дыбенко.
Дом обслуживает ООО УК "Грас". Теперь надзорное ведомство проверит, соблюдала ли УК требования жилищно-коммунального законодательства.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!