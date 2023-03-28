Иван Бобер оформил хет-трик в составе юношеской сборной России

Полузащитник "Крыльев Советов" Иван Бобер провел матч за юношескую сборную России U-17. Подопечные Дениса Первушина провели поединок против турецкого клуба "Аланьяспор" U-19.

Встреча завершилась разгромной победой россиян со счетом 13:1, а Иван Бобер отметился в этом матче хет-триком. В следующем матче национальная команда сыграла против "Академии Онтустик" из Казахстана и победила 5:2. Бобер остался в составе запасных.

Сбор национальной команды в Турции завершится 29 марта.