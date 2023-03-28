"Похоронили меня хорошо": депутату Госдумы явился "умерший" избиратель

Во вторник, 28 марта, на прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну пришел житель Самарской области Владимир Кирюшкин. Он рассказал, что несколько лет назад узнал от госорганов о своей кончине. Жить это Кирюшкину бы не мешало, если бы не одно "но": периодически возникают проблемы с получением пенсии и документов, а ритуальщики требуют денег за его похороны.
Как рассказывает Владимир Кирюшкин, произошло примерно следующее. В больницу Середавина (тогда еще Калинина) поступил человек с черепно-мозговой травмой. Привез его некий капитан Козлов.
"Потом этот пострадавший мужчина умер. А захоронили его под моей фамилией. Сопроводительных документов не было. Почему мою фамилию выбрали — непонятно. Я когда-то был депутатом. Может, врагов каких-то нажил", — рассказывает Кирюшкин.
Пенсионер же о "своей" смерти узнал оригинально. Пришел в банк, снять деньги. И тогда его "приняли" работники службы безопасности, мол, мошенник явился за деньгами умершего.
Кирюшкин подал заявление в суд. И в 2019 г. получил судебное решение, доказывающее, что он на самом деле жив. Но с тех пор Кирюшкина преследует какая-то мистика. В базах госорганов его периодически "не видят".
"В соцзащите на Первоймайской мне вообще сказали, что Кирюшкин — отказник. То есть якобы я написала отказное заявление при похоронах", — рассказала супруга Кирюшкина.
Мужчина говорит: стал его "доставать" и ритуальщик, мол, отдавай деньги, которые потратили на твои похороны.
"Ощущение, что кто-то все время движется впереди меня и подчищает базы. Почему сняли с учета мою машину? В банке вклад сделать смог, а забрать нет. В личном кабинете налоговой у меня не числится ни моей машины, ни квартиры. И водительские права я теряю три раза якобы — по базам. Я человек законопослушный. А был бы криминальный склад ума, наверное, бы мог придумать какие-то схемы, раз все меня считают умершим", — говорит пенсионер.
История все же несколько пугает семью. Говорят, выяснили, что в Кировском райотделе полиции на самом деле нет никакого майора Козлова. А неизвестного умершего мужчину, которого похоронили вместо Кирюшкина, закопали вместе с четверыми другими, с бомжами. Так что и эксгумация не поможет узнать, чьи похороны хотели скрыть, используя данные Кирюшкина. В семье считают, что лежит в могиле Кирюшкина какой-то криминальный элемент, а кто-то с тех пор старательно заметает следы.
"Похоронен, слава богу, я в хорошем месте. Мне бы хотелось именно там. Там моя любимая актриса Ершова", — грустно шутит пенсионер.
Депутат Александр Хинштейн историей заинтересовался. Он направит запросы в госорганы для восстановления пенсионера в базах данных, а также правоохранителям — чтобы найти виновника похорон. Мы также будем следить за развитием событий.
Последние комментарии
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Вечная Память истинным Героям!
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