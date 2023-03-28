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Возможности корпораций по управлению депозитами расширяются

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В интернет-банке "Открытия" для корпоративных клиентов представлена витрина депозитов для комплексного управления ликвидностью с использованием цифровых сервисов.

Теперь клиенты на одном экране видят весь список открытых депозитов и могут быстро пополнить их нажатием одной кнопки (если такая опция предусмотрена продуктом). Кроме того, появилась возможность мгновенно переоформить закрытый депозит из классической линейки.

Особый интерес для корпораций представляет блок с доходностью: данные наглядно отображаются в виде графика, а полный отчет по депозиту за выбранный период можно моментально скачать в формате excel и загрузить в 1С при необходимости.

"Витрина депозитов — важный проект банка по цифровизации услуг для крупного бизнеса. Она дает клиенту полный контроль над открытыми продуктами и доходностью, позволяет пополнять и пролонгировать депозиты онлайн, выгружать подробную отчетность в один клик. Управление свободной ликвидностью стало более удобным и прозрачным. Ранее мы представили сервис по подписанию онлайн-соглашения для подключения депозитов онлайн, и теперь процесс размещения полностью переведен в цифру", — рассказала Светлана Смирнова, вице-президент, лидер трайба "Транзакционный бизнес" корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие".

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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