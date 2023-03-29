В четверг, 30 марта, в 18:00 в Самаре состоится серия бесплатных экскурсий, организованных агентством нестандартных экскурсий по Самаре "Город-курорт" при информационной поддержке министерства туризма Самарской области.
В мероприятии может принять участие любой желающий. Профессиональные экскурсоводы расскажут жителям о мифах, легендах и исторических фактах города.
"Министерство туризма Самарской области всегда на связи с участниками туристического рынка области, и конкретные инициативы всегда находят поддержку в нашем лице. Так марафон из 10 бесплатных экскурсий от наших партнеров, агентства экскурсий "Город-курорт" — своеобразный старт экскурсионного сезона в Самаре и области", — рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.
Данная инициатива представителей агентства "Город-курорт" была поддержана министерством туризма Самарской области и в прошлом году, тогда в ней приняли участие 350 человек.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.