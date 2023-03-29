В четверг, 30 марта, в 18:00 в Самаре состоится серия бесплатных экскурсий, организованных агентством нестандартных экскурсий по Самаре "Город-курорт" при информационной поддержке министерства туризма Самарской области.

В мероприятии может принять участие любой желающий. Профессиональные экскурсоводы расскажут жителям о мифах, легендах и исторических фактах города.

"Министерство туризма Самарской области всегда на связи с участниками туристического рынка области, и конкретные инициативы всегда находят поддержку в нашем лице. Так марафон из 10 бесплатных экскурсий от наших партнеров, агентства экскурсий "Город-курорт" — своеобразный старт экскурсионного сезона в Самаре и области", — рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Данная инициатива представителей агентства "Город-курорт" была поддержана министерством туризма Самарской области и в прошлом году, тогда в ней приняли участие 350 человек.